Bruder-Schwester-Power bei Olympia – Ansteckungsherd Familie: Wie das Olympia-Virus Geschwister packt Livio und Nadja Wenger sind eines von drei Schweizer Geschwisterpaaren in Peking. Die Leistungen der Älteren sind auch im Studentenalter noch Vorbild. Marco Keller

Schnelles Geschwisterpaar: Livio und Nadja Wenger bei einer Trainingsfahrt in Peking. Foto: Dean Mouhtaropoulos (Getty Images)

Dass Familienmitglieder ihre Athleten in Peking beim wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere unterstützen können, wird eine Seltenheit. Zuschauer sind wie schon im letzten Sommer in Tokio nicht zugelassen, ausser aller Voraussicht nach eine von den Organisatoren handverlesene Gruppe Einheimischer. Deshalb ist die Konstellation, die sich am 6. Februar im Eisschnelllauf ergibt, weltweit vermutlich sogar einzigartig. Nadja Wenger wird dann im National Speed Skating Oval ihren Bruder Livio anfeuern, der über 5000 Meter an den Start geht. Nur dank ihrem eineinhalb Jahre jüngeren Bruder kam sie überhaupt zu dieser Sportart.