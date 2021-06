Q&A zur Delta-Mutation – «Ansteckendste Variante» breitet sich auch in der Schweiz aus – doch es gibt Hoffnung

Müssen wir uns in der Schweiz Sorgen vor der Delta-Variante machen? Was macht diesen Coronavirus-Stamm so gefährlich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur aktuellen Entwicklung.