Lokal für Tafelkultur – Anstatt Waffen gibts Geschenke Das sanierte Restaurant Frohsinn in der Berner Münstergasse hat auch ein neues Konzept. Und im vormaligen Waffenladen, der dazugehört, dreht sich alles um die Tafelkultur. Claudia Salzmann

Sarah Stähli leitet den ehemaligen Waffenladen leitet den ehemaligen Waffenladen in der Kramgasse. Foto: Franziska Rothenbühler Im Geschenkshop rund um die Tafelkultur gibt es etwa Geschirr und Besteck, Casino-Pralinés oder Kochliteratur. Foto: Franziska Rothenbühler Blick in das frisch umgebaute Frohsinn. Es war seit März 2020 zu, nun eröffnet es wieder mit einem neuen Konzept. Foto: Franziska Rothenbühler 1 / 4

Zitronenküchlein stehen in Reih und Glied im Schaufenster. Drinnen hinter dem Tresen warten Kellnerinnen auf Gäste. In der geplättelten Schauküche steht Dominik Jünkel, der bis vor kurzem im veganen Lil Radish gekocht hat. Er hat das neue Menü des Frohsinns geschrieben. Ab Freitag werden hier an der Münstergasse 54 abends kalte Gerichte wie Burratina, Laab (abgehangener Jogurt) oder Apéro-Plättchen serviert. Unter den Hauptgängen stehen Pulpo mit Fregola Sarda, salziger Donut mit Brisket und Weisskohl, Dashi mit Erbsen, Kohlrabi und Gurke oder Buttermilch-Hühnchen. «Ich habe das Menü so zusammengestellt, weil die Küche so klein ist und ich alleine darin alles frisch koche», sagt der Deutsche. Am Mittag gibt es vegetarische Tagesmenüs.