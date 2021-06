Nachruf auf Schang Hutter – Anstatt auf Aktmodels stiess er auf Kriegsversehrte Der Solothurner Bildhauer Schang Hutter ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Verletzlichkeit des Menschen war sein Lebensthema. Christoph Heim

Der Bildhauer Jean Albert «Schang» Hutter in seinem Atelier. Foto: Keystone

2014 waren sie noch einmal versammelt, die Skulpturen, die Schang Hutter in den 60 Jahren zuvor geschaffen hatte. Da standen sie in einer Jubiläumsausstellung in der riesigen Halle des Tramdepots Burgernziel in Bern zum 80. Geburtstag des Solothurner Künstlers. Allen voran die aufrechten Bronzefiguren mit den extrem dünnen Beinen und schlaffen, überlangen Armen, die, wenn sie nicht so viel Kraft und Ausdruck aus sich selbst entwickelten, ein bisschen wie Karikaturen auf den von Hutter hochverehrten Alberto Giacometti wirkten.

Daneben die lebensgrossen Holzskulpturen mit dem charakteristischen Stumpf auf dem Kopf, der von der Drechselmaschine stammt, die Hutter bei der Ausführung seiner Skulpturen benutzte. Diese Stümpfe machten den Betrachtern immer bewusst, dass sie einer seriell gefertigten Skulptur gegenüberstanden, die als Kritik an einer zunehmenden Uniformität der Gesellschaft gedacht war.