Bönigen: Kein Brienzerseelauf – Anspruchsvoller Lauf und Treffpunkt Erstmals seit 63 Jahren gibt es keinen Lauf rund um den Brienzersee, der für heute Samstag geplant war. Statt rennen erzählen Läuferin Karin Jaun und Streckenrekordhalter Markus Graf darüber. Anne-Marie Günter

Nein, so geregnet wie beim Treffen am Quai in Bönigen hat es nach den Erfahrungen von Karin Jaun und Markus Graf nie an einem Brienzerseelauf. Graf erinnert sich, wie es 1995 war, als er den mit 1:52.55 noch heute gültigen Streckenrekord schaffte: Am Morgen lagen kleine Nebeldecken über der Landschaft, und es war ziemlich kühl. Als er Richtung Giessbach lief, verschwanden sie, der Himmel wurde blau, und als er am rechten Seeufer unterwegs war, schien die Sonne voll und warm.

So regendicht ausstaffiert wie beim Treffen am Quai in Bönigen waren Markus Graf und Karin Jaun während ihrer Brienzerseeläufe nie, schönes Herbstwetter ist fast Tradition. Foto: Anne-Marie Günter