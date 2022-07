Hochwasserwarnung im Emmental – Anschutz in der Emme – Hotel Kemmeriboden-Bad überschwemmt Aufgrund des vielen Regens führt die Emme aussergewöhnlich viel Wasser. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Ufergebiete zu meiden. Martin Bürki

Gefährliche Wassermassen und Schwemmholz bei der Räbenbrücke in Schangnau. Video: Leserreporter

Am Montag ist über dem Kanton Bern zum wiederholten Mal viel Regen niedergegangen, insbesondere auch in der Region Kemmeriboden im Emmental. Die noch im Juni teilweise ausgetrocknete Emme führt deshalb aktuell aussergewöhnlich viel Wasser – oder besser gesagt: sie kann binnen Sekunden anschwellen.

Ein Leservideo zeigt eindrücklich, wie schnell so etwas gehen kann: Am frühen Montagabend passiert ein so genannter Anschutz die Räbenbrücke in Schangnau. Eine Flutwelle, die ganze Baumstämme mitreisst.

Weil die Emme im Flussbett so schnell vom Rinnsal zur Flutwelle mutieren kann, hat der Kanton Bern für den Uferbereich der Emme fast bis zur Einmündung in die Aare im Solothurnischen eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Die Bevölkerung ist angehalten, diese Gebiete möglichst zu meiden.

Mehr als 200-mal so viel Wasser

Eindrücklich auch die Messdaten der Station Heidbüel in Eggiwil: Wo die Emme in den letzten sieben Tagen oftmals knapp einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde führte, erreichte die Abflussmenge am Montag einen Spitzenwert von 263 Kubikmetern – wenn auch nur für ganz kurze Zeit, mittlerweile schwillt der Pegelstand wieder ab.

Zu spät für das preisgekrönte Hotel-Restaurant Kemmeriboden-Bad: Leserbilder zeigen die überschwemmte Reception. An den weissen Wänden ist gut zu sehen, dass das Wasser gut einen halben Meter hoch stand. In der Gaststube liegen Holztische und -stühle kreuz und quer. In den sozialen Medien kursieren ausserdem Bilder von überschwemmten Ställen.

Bilder der Verwüstung: Das Hotel Kemmeriboden-Bad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Fotos: zvg

Bei der Kantonspolizei Bern gingen gemäss einer Mediensprecherin nach und nach Meldungen ein. Konkrete Angaben zu Schäden oder möglichen Verletzten können zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine gemacht werden.

Der Schangnauer Gemeindepräsident Beat Gerber wollte sich am Montag noch nicht zum Anschutz äussern. Die Gemeinde informiere am Dienstag.

Sorgen ums Räbloch

Ein solcher Anschutz hatte 2014 die berühmte Emmeschlucht bei Eggiwil, das Räbloch, verstopft. Erst vor zwei Jahren wurden die letzten verkeilten Baumstämme entfernt und heruntergestürztes Geröll weggeräumt, damit das Naturspektakel mit seinen 60 Meter hohen Felswänden wieder frei zugänglich gemacht werden konnte.

Die Arbeiten wurden mit einem Spezialkran ausgeführt, für den an den Felswänden Schienen hatten angebracht werden müssen. Darum die lange Vorbereitungszeit. Die Bauleitung sprach damals von einem «schweizweit, ja sogar europaweit einzigartigen Projekt».

Auch jetzt haben sich gemäss Aussagen aus der Leserschaft wieder Bäume in der Schlucht verkeilt. Wie schwer die Folgen wiegen, ist noch unklar.

Erinnerungen an 2014 werden wach, angesichts der Baumstämme, die sich nach dem Hochwasser in der Emmeschlucht verkeilt haben. Video: Leserreporter

Martin «Tinu» Bürki hat nach seinem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg als Lokaljournalist in Biel gearbeitet und ist seit 2014 Online-Redaktor bei Tamedia. Mehr Infos @tinubuerki27

Fehler gefunden?Jetzt melden.