Anpassungen auf der N8 beim Brünig – Tempo 40 wird aufgehoben Für die Sicherheit für Motorradfahrende hat das Bundesamt für Strassen Massnahmen umgesetzt. Unter anderem eine Geschwindigkeitssignalisation im Bereich Brienzwiler.

Die N8 bei Brienzwiler. Hier galt bisher Tempo 40. Das ändert sich nun. Foto: PD

Hintergrund für die Massnahmen des Bundesamts für Strassen sind verschiedene Unfälle mit Motorradbeteiligung, die sich in den letzten Jahren auf der Brünigpassstrasse ereignet haben. Als neuste Massnahme wurde die Signalisation der Höchstgeschwindigkeit unter die Lupe genommen. Grundsätzlich gilt über die gesamte Strecke die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts. Einzig im Bereich der Umfahrung Brienzwiler gilt eine abweichende Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern.

In den letzten Monaten wurde ein Gutachten erstellt mit dem Fazit, die abweichende Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt aufzuheben, sodass ab der Wildtierquerung Brienzwiler bis zur Passhöhe die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts gilt. Mit der angepassten Geschwindigkeitssignalisation werden gemäss einer Mitteilung des Bundesamts verschiedene positive Effekte erreicht. Da sich im jetzigen Zustand nur eine kleine Minderheit an die signalisierte Geschwindigkeit halte, komme es im Soliwaldtunnel oft zur Kolonnenbildung. Dies führe zu gefährlichen Überholmanövern nach dem Tunnel. Mit der zukünftig geltenden allgemeinen Höchstgeschwindigkeit ausserorts könne diese Gefahr reduziert werden. Weiter wird die Geschwindigkeitssignalisation vereinheitlicht, da im gesamten Ausserortsbereich am Brünigpass bereits die Höchstgeschwindigkeit ausserorts gelte.

Die Verfügung zur Anpassung der Geschwindigkeitssignalisation wurde Mitte Juli 2023 im Bundesblatt publiziert. Gegen die Massnahme sind keine Beschwerden eingegangen, sodass die Massnahme nächste Woche umgesetzt werden könne, wie der Bund mitteilt.

Mit der Anpassung der Geschwindigkeitssignalisation wird die letzte Massnahme umgesetzt. Die Massnahmen werden mit verschiedenen Mitteln auf ihre Wirksamkeit überprüft. Mittels einer breit gestreuten Umfrage will das Bundesamt für Strassen auch Rückmeldungen der Verkehrsteilnehmenden einholen. Der Link zur Umfrage ist auch auf der Website Tunnelsicherheit A8 aufgeschaltet.

PD/don

