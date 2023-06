Kandersteger Gemeinderat – Anonyme Vorwürfe trüben die Stimmung Die Planungszone zum drohenden Steinschlag beim «Spitze Stei» ist in Kraft. Der Kandersteger Gemeinderat sieht sich zudem mit anonym erhobenen Vorwürfen zu Baufragen konfrontiert. Andreas Tschopp

Das Rutschgebiet des Spitzen Steins (Bildmitte). Rechts Kandersteg, links der Oeschinensee. Foto: Bruno Petroni

Gemeinderatspräsident René Maeder wählte an der Gemeindeversammlung in Kandersteg am Freitagabend deutliche Worte. Er sprach von einer «Schweinerei», so angeprangert zu werden. Die gegen ihn persönlich erhobenen Vorwürfe – sie betrafen die angeblich illegale Verbreiterung und Teerung der Zufahrt zum Landgasthof Ruedihus, der ihm gehört – kämen aus der «untersten Schublade», betonte der Hotelier, der seit Anfang 2021 erneut den Rat präsidiert und zuvor schon 21 Jahre lang die Politik in Kandersteg mitprägte.