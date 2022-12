Matten: Outdoor-Plattform – Annie Neukomm ist Chefin der neuen Abteilung Die Outdoor Switzerland AG mit Sitz in Matten erweitert das Angebot um Outdoor-Firmen- und Gruppenevents. Annie Neukomm übernimmt die Geschäftsführung für diesen Bereich.

Vor gut einem Jahr wurde die Marktplattform Outdoor.ch von der Outdoor Switzerland AG mit Sitz in Matten bei Interlaken ins Leben gerufen. Über 300 online buchbare Outdoor-Erlebnisse aus jeglichen Bereichen des Abenteuersports sind abrufbar. «Ein Bedürfnis konnte jedoch, trotz grosser Nachfrage, bis anhin nicht abgedeckt werden», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Dies soll sich nun ändern: Neu werden auch Firmen- und Gruppenerlebnisse angeboten und vertrieben.

Angeboten werde ein «umfassendes und vielseitiges Angebotsportfolio für Firmen- und Gruppen-Outdoorevents». Aufbau und Integration seien dank der Übernahme der seit 20 Jahren etablierten Eventfirma Eiger Vision aus Grindelwald durch die Outdoor Switzerland AG möglich geworden. Mit Annie Neukomm als Geschäftsleiterin des neu geschaffenen Eventbereichs sei eine erfahrene Eventmanagerin verpflichtet worden, lässt sich Johann Kaufmann, Group CEO der Outdoor Switzerland AG, zitieren.

Die «Outdoor-Enthusiastin» habe Erfahrung im regionalen Tourismus, wie auch im internationalen Verkauf. Sie unterrichtet als Fachdozentin an der Höheren Fachschule für Tourismus, TFBO in Thun, und ist seit Oktober Mitglied der Geschäftsleitung der Outdoor Switzerland AG. Als Angebote der neuen Abteilung werden in der Medienmitteilung etwa Gletscherwanderungen, Kletterabenteuer oder Teambuilding-Events aufgezählt.

