«Weder Zeit noch Umstände sind reif»

SP und Grüne sind enttäuscht über das Resultat. «Gegen die Übermacht von Gemeinderat, FDP und SVP war es schwierig», sagt SP-Präsident Tobias Hauser. Wobei auch ein Teil der linken Basis Nein gestimmt habe – sonst wäre das Ergebnis nicht so klar ausgefallen, sagt er. Er glaub aber, dass das Thema schon bald wieder diskutiert werden müsse. Denn aufgrund der schwierigen finanziellen Situation müsse Kehrsatz mittelfristig eine Fusion anstreben. «Wir erwarten, dass die FDP und SVP nun Lösungen präsentieren, wie wir diese Probleme angehen können.» Die FDP Kehrsatz wiederum zeigt sich erfreut über das Nein. Zwar sehe die Partei in der Vision für neue Strukturen im Grossraum Bern «viel Potenzial», schreibt sie in einer Mitteilung. «Jedoch sind momentan weder Zeit noch Umstände reif für dieses Projekt.» Freuen wird sich auch die SVP, welche eine Fusion vehement bekämpft hatte. (rei)