Kochstudio in der Marktgasse – Annemarie Wildeisens Kochschule zieht um Die Kochmutter der Nation zieht mit ihrem Unternehmen an die Berner Marktgasse. Claudia Salzmann

Florina Manz und Annemarie Wildeisen (rechts) in ihrem alten Lokal. Foto: Andreas Blatter

Figurella – ein Unternehmen, das beim Abnehmen hilft – hiess der Vormieter in den Räumen an der Marktgasse. Im weitesten Sinne geht es noch immer ums Gewicht, aber in einer angenehmeren Form: Annemarie Wildeisen und Florina Manz ziehen mit ihrem Kochstudio an die Marktgasse, wie im Anzeiger zu lesen ist. Den alten Standort geben sie auf, weil sie in der Liegenschaft auf zwei getrennten Mietflächen verteilt waren, so Florina Manz. An der Marktgasse würden Büro, Redaktion und Kochschule vereint sein.

Von einer Expansion kann man nicht sprechen: Ungefähr gleich gross wie der vorherige Standort werde auch der neue von Arte Cucina Manz-Ritz sein. Von den 250 Quadratmetern werden zwei Drittel der Kochschule gewidmet sein. «Die Eröffnung haben wir nicht geplant. Wir wissen aus den vergangenen Monaten von anderen Projekten, dass diese Termine schon morgen wieder kalter Kaffee sein können», sagt Manz pragmatisch. Die Einsprachefrist läuft bis zum 8. Januar.