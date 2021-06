Was wir lesen – Anna Wiener: «Code Kaputt» Ein Buch, das nicht die Sicht aufs Leben verändert, sondern auf das Internet Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Vor Kurzem hat mir jemand gesagt, ich sei das Buchtipp-Äquivalent zu missionierenden Religionen. Das fand ich lustig, denn es stimmt. Wenn ich ein Buch besonders gut finde, drücke ich es nämlich allen möglichen Leuten in die Hand – mit den Worten: «Dieses Buch wird dein Leben verändern.»

Das aktuelle Buch, zu dem ich alle bekehren will, ist «Code Kaputt – Macht und Dekadenz im Silicon Valley» von Anna Wiener. Ich fand es zufällig an der Kasse meines Lieblingsbuchladens am Zürcher Helvetipaplatz. Es ist die Autobiografie einer jungen Frau, die in der Literaturbranche arbeitet, aber den Job wechseln muss, weil es in der Printwelt keine Zukunft gibt. Per Zufall gerät sie an ein Start-up und zieht wenige Monate später nach San Francisco, mitten in den Boom des Silicon Valleys hinein.