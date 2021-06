Skirennen in Mürren – Anmeldungen für die Inferno-Rennen laufen Vom 19. bis zum 22. Januar 2022 finden die 78. Internationalen Inferno-Rennen statt. Die Onlineanmeldung für die Rennen ist offen.

Ein Teilnehmer an der Inferno-Abfahrt in Aktion. Foto: Bruno Petroni

Die ersten Vorbereitungen für die 78. Internationalen Inferno-Rennen sind aufgenommen worden. Dies teilt die Schilthornbahn mit. Die Rennen finden vom 19. bis zum 22. Januar 2022 statt. Wie üblich startet die Inferno-Woche mit dem Nachtlanglauf am Mittwochabend und endet am Samstag mit der berühmt-berüchtigten Inferno-Abfahrt. «Am Donnerstag ist auch in der kommenden Ausgabe wieder ein XXL-Riesenslalom geplant», heisst es in der Mitteilung.

«Normales und vollständiges» Inferno-Rennen in Planung

Die Onlineanmeldung ist demnach offen. Interessierte Fahrer können sich noch bis am 15. September unter www.inferno-muerren.ch anmelden. Das Teilnehmerfeld ist limitiert. Teilnahmeberechtigt sind Damen und Herren ab Jahrgang 2004.

«Nach der Absage 2021 geht das OK in der aktuellen Planung von einem normalen und vollständigen Inferno-Rennen 2022 aus», wird OK-Präsident Christoph Egger zitiert. «Neben Langlauf, Riesenslalom und Abfahrt wird auch ein umfassendes Partyprogramm vorbereitet», so Egger weiter.

Neuer OK-Vizepräsident

Zwei Jahre nach dem Rücktritt von Peter Ziswiler als Co-Präsident konnte die OK-Spitze wieder vollständig besetzt werden. Bernhard Spörri wird neu als Vizepräsident in das OK eintreten. Der gebürtige Mürrner sei lange und eng mit den Inferno-Rennen verbunden. Bereits sein Vater war OK-Mitglied. Spörri selbst war Teilnehmer und zuletzt «engagierter Filmemacher» für die Veranstaltung.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.