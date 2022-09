Impfung gegen Corona-Virus – Anmeldung für Booster-Impfung im Kanton Bern ab 7. Oktober möglich Information per SMS oder Brief: Der Kanton Bern informiert betroffenen Personengruppen direkt über die Booster-Impfung – später öffnet er die Impfung für alle anderen Interessierten.

Im Hinblick auf den Start der nationalen Impfkampagne für einen Covid-Booster im Herbst hat der Kanton Bern am Mittwoch über das Anmeldeprozedere informiert. Ab 7. Oktober werden die von der Impfempfehlung betroffenen Personengruppen per SMS oder Brief informiert.

Sie können sich anschliessend über das Onlinetool VacMe für einen Termin ab dem 10. Oktober anmelden. Zunächst ist die Auffrischungs-Impfung gemäss den Empfehlungen des Bundes für Personen ab 65 Jahren sowie für besonders gefährdete Menschen im Alter von 16-64 Jahren zugänglich.

In einem zweiten Schritt können sich dann auch Personen ohne Risikofaktoren anmelden. Die frei gegebenen Gruppen werden vom Kanton Bern jeweils per SMS oder Brief informiert.

Der Booster-Piks im Herbst soll frühestens vier Monate nach der letzten Covid-19-Impfdosis bzw. nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion erfolgen. Für die neue Kampagne werden auf Omikron-Virusvarianten angepasste Impfstoffe verwendet.

Reisende, die ihr ablaufendes Covid-Zertifikat erneuern möchten und noch nicht zugelassen sind, können weiterhin einen zweiten Booster machen lassen – jedoch auf eigene Kosten. Dafür zugelassen werden Personen ab 12 Jahren, deren erste Auffrischungs-Impfung mehr als vier Monate zurückliegt.

