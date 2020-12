Digitale Aufrüstung – Anmelden ist nun auch online möglich Bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bern soll es künftig zu weniger Wartezeiten kommen.

Bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bern kommt es häufig zu langen Wartezeiten. Foto: Raphael Moser

Am Schalter der Einwohnerdienste der Stadt Bern werden jährlich über 100’000 Kundenanliegen abgewickelt, etwa die An- oder Abmeldung bei einem Umzug. An der Predigergasse 5 lassen sich aber auch ausländische Bürgerinnen und Bürger beraten, wenn es zum Beispiel um die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung geht oder um einen Familiennachzug. Betroffene mussten in der Vergangenheit meist lange Wartezeiten auf sich nehmen.

Nun hat die Stadt vorwärtsgemacht und ist in dieser Hinsicht offenbar auch im 21. Jahrhundert angekommen. Neu muss ein Termin nicht mehr vor Ort vereinbart, sondern kann auch online auf der Website der Stadt reserviert werden, wie die Sicherheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Weiter könne neu ein Mobil-Ticket gelöst werden. Dieses ermögliche es den Kundinnen und Kunden, die Wartezeit anstatt in der Schalterhalle bei einer anderweitigen Beschäftigung zu verbringen. Per SMS würden die Wartenden informiert, sobald sie sich in den Wartebereich der Schalterhalle begeben sollten.

Durch die Neuerung hätten die Schalterangestellten jederzeit den Überblick über das Kundenaufkommen und die aktuellen Wartezeiten, heisst es in der Mitteilung.

mib/pd