Neue Praxis – Anmelden ist jetzt möglich Am 19. Mai öffnet das Ärztezentrum Bärau seine Türen. Vorerst mit einem Arzt, später sollen ein bis zwei weitere dazukommen.

Christoph Meili startet als erster Arzt im neuen Zentrum. Foto: PD

Christoph Meili, Facharzt für Innere Medizin FMH, und Praxisassistentin Nicole Helm sind bereit: Ab dem 19. Mai werden sie im Ärztezentrum Bäraupark Patientinnen und Patienten empfangen. Voranmeldungen würden bereits jetzt telefonisch oder per Onlineterminanfrage entgegengenommen, heisst es in einer Medienmitteilung aus dem Ärztezentrum. Meili ist bereits seit April an der Arbeit; er hat seither beim Aufbau des Zentrums mitgewirkt.