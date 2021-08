Bauhaus-Ikone Marcel Breuer – Anleitung zum guten Leben Der Designer und Architekt entwarf nicht nur Stühle: An der Ostküste der USA baute er neue Häuser für neue Menschen. Jetzt sind sie wieder aktuell. Ewa Hess

Für sich und seine Künstlerfreunde erstellte Marcel Breuer bis heute archaisch anmutende Bauten wie das Kepes Cottage aus dem Jahr 1949 in Massachusetts. Foto: Ezra Stoller/ESTO. Courtesy Summitridge Pictures and The Monacelli Press

Vorsichtig, ganz vorsichtig verlassen die Menschen weltweit gerade ihre Behausungen, um sich wieder dem Gesellschaftsleben zu stellen. Und doch hat die gnadenlose Konfrontation mit dem eigenen Zuhause während der Pandemie bei allen Spuren hinterlassen. Fragen spuken in den Köpfen herum: Wohne ich gut? Lebe ich gut? Und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?

Viele schauen sich dabei in ihrer guten Stube um, und ihr Blick fällt auf den in hiesigen Haushalten oft vorhandenen Freischwingerstuhl aus gebogenem Rohr. Marcel Breuer entwarf ihn als Bauhaus-Student 1928, lange bevor er als Designer, Architekt und Denker «der wichtigste Formgeber des 20. Jahrhunderts» («Time Magazine») wurde. Dabei wird klar: Der um den Zweiten Weltkrieg herum eingeläutete Modernismus beeinflusst nach wie vor unser Denken darüber, was gut, funktional und schön ist. Eine erstaunliche Hartnäckigkeit des Geschmacks unter dem Sekundenzeiger der technologischen Veränderung.