Thun-Talent Daniel Dos Santos – Anlaufzeit? Brauchte er nicht Der 18-Jährige meisterte den Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft mühelos. Sportchef Dominik Albrecht zeigt sich beeindruckt – warnt aber vor zu viel Euphorie. Marco Spycher

Technisch begabt: Daniel Dos Santos beim Jonglieren in der Stockhorn-Arena. Foto: Adrian Moser

Plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Am 12. Februar gab Daniel Dos Santos sein Debüt für den FC Thun. Einen Monat später unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, ehe kurz darauf der erste Treffer in der Challenge League folgte. Anlaufzeit? Brauchte er nicht.

Und auch in dieser Saison läuft es dem 18-Jährigen bisher rund. Er stand in allen vier Meisterschaftsspielen in der Startelf, dabei gelangen ihm zwei Tore. «Natürlich ist das ein spezielles Gefühl für mich», sagt er mit seiner schüchternen Art.

Es ist bemerkenswert, wie weit er für sein junges Alter bereits ist, wie schnell er sich im Team integriert und eine tragende Rolle eingenommen hat. Ihm scheint alles etwas leichterzufallen als anderen. Der zentrale Mittelfeldspieler meint dazu: «Ich weiss, dass das, was ich bislang erreicht habe, nicht selbstverständlich ist. Ich trainiere jeden Tag hart und will immer besser werden.»