Folgen der Negativzinsen – Anlagenotstand treibt Anleger in strukturierte Produkte Komplexe Finanzanlagen boomen. Zunehmend mischen auch Privatanleger mit. Holger Alich

Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021: Zürcher Sitz von Leonteq, einem wichtigen Anbieter strukturierter Produkte in den Schweiz. Foto: Shutterstock

Die Rekordjagd geht weiter: Am Donnerstag knackte der Schweizer Leitindex SMI zum ersten Mal die Marke von 12’000 Punkten. Allein in diesem Jahr hat das Börsenbarometer rund 12 Prozent zugelegt. «Wir sind wieder in der seit Jahren vorherrschenden Situation, in der die Notenbanken mit ihrer ultralockeren Geldpolitik das Börsengeschehen kontrollieren», sagt Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisen-Gruppe. Corona? Längst abgehakt.

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, legt auch der Absatz exotisch anmutender Finanzprodukte zu: die sogenannten strukturierten Produkte, genannt Strukis. Ihr Absatz ist in den vergangenen zehn Jahren um fast 85 Prozent gestiegen, zeigen die Daten des Branchenverbands Swiss Structured Products Association (SSPA). «Leonteq erwartet Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021», jubelte der Struki-Anbieter am 15. Juni.