Schadaugärtnerei in Thun – Anlässe müssen weiterhin warten Öffentliche Anlässe sind auf dem Areal der Schadaugärtnerei in Thun noch verboten. Am 21. Juni dürfte allerdings der Flohmarkt stattfinden können, und der Verein «und» treibt sein Projekt KulturGartenSchadau sowieso weiter voran. Franziska Streun

Auf diesem Teil der ehemaligen Schadaugärtnerei würden ohne Corona-Krise derzeit die Proben für das Theater «Der letzte de Rougemont» stattfinden. Foto: Patric Spahni

Kein Theater auf dem Platz bei der Orangerie, ein Flohmarkt voraussichtlich erst am 21. Juni und noch keine öffentlichen Anlässe im Bereich der Gärten: Auf dem gesamten Areal der historischen Schadaugärtnerei in Thun müssen corona-bedingt jegliche Aktivitäten mit Publikum warten. «Der Start der erhöhten öffentlichen Nutzung wird bis zu den Sommerferien verschoben», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.