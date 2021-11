Gelöster Vermisstenfall in Australien – Anklage gegen mutmasslichen Entführer von Cleo S. erhoben Einen Tag nach seiner Verhaftung wird Anklage gegen den 36-Jährigen erhoben, in dessen Haus das vierjährige Mädchen gefunden wurde. Ihm wird «Kindesdiebstahl» vorgeworfen.

Der Fall bewegte die Welt: Nach zweieinhalb Wochen verzweifelter Suche fand die australische Polizei das Mädchen wohlbehalten in einem Haus in Carnarvon. Foto: Richard Wainwright (Keystone/EPA)

Gegen den mutmasslichen Entführer der kleinen Cleo S. in Australien ist Anklage erhoben worden. Dem 36-Jährigen werde vorgeworfen, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, was allgemein als «Kindesdiebstahl» bezeichnet werde, berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf die Justiz.

Der Mann habe bei der Anklageerhebung kaum Emotionen gezeigt. Auf die Frage, ob er die Vorwürfe verstanden habe, habe er lediglich genickt. Freilassung auf Kaution habe der Verdächtige nicht beantragt.

Obsession für Puppen

Zahlreichen Medienberichten zufolge soll er eine Obsession für Puppen haben und in seinem Haus auch viele Exemplare gesammelt haben. In sozialen Netzwerken kursierte ein Video von dem Mann, auf dem er sich selbst in einem Zimmer voller Puppen gefilmt haben soll. Cleo selbst soll mit Spielzeug beschäftigt gewesen sein, als Beamte sie in der Nacht zum Mittwoch aus einem verschlossenen Haus in dem Ort Carnarvon im Westen Australiens befreiten. Der Polizei zufolge ist die Vierjährige körperlich unversehrt. Nachbarn beschrieben den Verdächtigen gegenüber dem Portal «WAtoday» als Einzelgänger. In letzter Zeit habe er sich aber verdächtig verhalten.

Fahndungserfolg im Vermisstenfall «Ich heisse Cleo»: Australische Polizei findet 4-Jährige Das Mädchen war am 16. Oktober von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack nicht mehr da. Schnell gingen die Ermittler von einer Entführung aus. Am Mittwoch dann die erlösende Nachricht: Polizisten entdeckten Cleo wohlbehalten in einem Haus in Carnarvon.

Dieses Video zeigt den Moment, als die 4-jährige Cleo von Polizeibeamten aus dem Haus getragen wird. (3. November 2021) Video: Tamedia

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.