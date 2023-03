Banken-GV in Meiringen – Anita Abächerli neu im Verwaltungsrat Die BBO Bank Brienz Oberhasli AG hat eine neue Verwaltungsrätin gewählt. VR-Präsident Adrian Glatthard sprach an der Generalversammlung über «Vertrauen und Sicherheit».

Anita Abächerli, die neu gewählte Verwaltungsrätin der Bank Brienz Oberhasli, flankiert von Kaspar Flück (l.), Verwaltungsratsvizepräsident, und Adrian Glatthard, Verwaltungsratspräsident. Foto: PD

Erstmals seit dem Jahr 2019 fand wieder eine Generalversammlung der BBO Bank Brienz Oberhasli AG statt – 476 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an dieser in der Tennishalle von Meiringen teil.

Verwaltungsratspräsident Adrian Glatthard sprach zum Thema «Vertrauen und Sicherheit» und meinte, «gerade in der aktuellen Zeit haben diese zwei Schlagwörter im Bankengeschäft mehr denn je Gewicht». Er blickte auch kurz auf die Anfänge des Bankinstituts zurück und stellte fest, «dass bereits vor knapp 175 Jahren das Vertrauen und die Sicherheit in eine Bank von immenser Wichtigkeit waren und die Talbewohner sich mit der Gründung der beiden Banken in Brienz und Meiringen auch selbst helfen wollten und konnten».

Bankleiter Gerold Baumgartner präsentierte die Jahreszahlen, die Bilanz und die beantragte Gewinnverteilung aus dem vergangenen Geschäftsjahr. Die Bank nahm das neue Aktienrecht zum Anlass, die Statuten den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Mit Anita Abächerli schlug der Verwaltungsrat die Zuwahl eines Mitglieds in das strategische Organ der Bank vor. Ihre Wahl war Formsache. Der Verwaltungsrat besteht nach dieser Zuwahl neu aus sechs Mitgliedern, wie die BBO in ihrer Medienmitteilung schreibt.

PD/sp

