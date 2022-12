Schauspielerin Fanny Ardant im Interview – «Angst wovor? Ich habe noch nie Angst gehabt» Die Grande Dame des französischen Films verliebt sich in «Les jeunes amants» in einen viel jüngeren Mann. Kein Problem für sie. Matthias Lerf

«Ich spiele nicht mit, ich kann nicht nackt sein vor der Kamera» – Fanny Ardant bei der Premiere von «Les jeunes amants». Foto: Mondadori Portfolio, Getty Images

Fanny Ardant ist eine Ikone in Frankreich, und im Alter wird sie noch besser. Das heisst, die Rollen der 73-Jährigen werden vielfältiger. Kürzlich spielte sie eine durch und durch böse Mutter in «ADN» und eine Transsexuelle in «Lola Pater». Jetzt ist sie wieder als «gewöhnliche» Liebhaberin zu sehen, aber mit einer Pointe: Der Mann, der in «Les jeunes amants» ihretwegen seine Frau verlässt, ist fast 30 Jahre jünger als sie.