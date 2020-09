Schulen Walterswil/Dürrenroth – Angst vor Zwist und Scherbenhaufen Das Vorgehen der beiden Gemeinderäte kam am Informationsabend nicht gut an. In Gassen ist der Zorn gross, im Rest der Gemeinden das Unverständnis. Jürg Rettenmund

Lehrerschaft und Schulkommission von Gassen stiessen am Informationsanlass auf viel Verständnis für den Kampf für ihre Schule. Foto: Marcel Bieri

Der Zorn und Ärger der Gässeler hatte den ersten Teil der Diskussion am Informationsanlass zur Zukunft der Schulen Gassen, Dürrenroth und Walterswil dominiert. Dann sprach Daniel Aebersold. Daraufhin sagte ein Anwesender, man würde Aebersold am besten in den Gemeinderat wählen. Doch das stand gar nicht zur Debatte. Aber der Votant sprach offensichtlich vielen aus dem Herzen. Jedenfalls wich die Anspannung, der Ton wurde sachlicher.

Darum geht es Infos einblenden In den Gemeinden Dürrenroth und Walterswil gibt es drei Schulhäuser: je eines in den beiden Dörfern und in Gassen. Letzteres wird von der Schulgemeinde Kleinemmental geführt. Diese ist als Gemeindeverband von Walterswil und Dürrenroth organisiert, jedoch mit einer eigenen Schulkommission, dem Schulgemeinderat. Walterswil betreibt Kindergarten und Schule zudem gemeinsam mit der Nachbargemeinde Oeschenbach. Sinkende Schülerzahlen führen dazu, dass in den nächsten Jahren in diesem Gebiet in den Unterstufen zwei Klassen geschlossen werden müssen. Die beiden Gemeinderäte möchten dies erreichen, indem sie die Schule Gassen schliessen. Die Schulgemeinde Kleinemmental wehrt sich dagegen und fühlt sich vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen. Entscheiden sollen die beiden Gemeindeversammlungen am 8. Dezember. (jr) Mehr dazu lesen Sie hier und hier.

Was also hatte Aebersold gesagt? Er sei Walterswiler, nicht Gässeler, hielt er fest. Da seine Kinder bereits erwachsen seien, betreffe ihn die Schulorganisation nicht mehr direkt. Er habe sich deshalb an den Botschaften orientiert. Diejenige der beiden Gemeinderäte sei eher schwer verständlich, diejenige der Schulgemeinde Kleinemmental viel klarer. «Gratulation nach Gassen.» Allerdings seien die Schülerzahlen in beiden offensichtlich nicht gleich. Welche stimmen, bleibe unklar.

Zwei Teile mit wenig Austausch

Aebersold ist in Walterswil vor vielen Jahren zugezogen und stellte fest, dass es in der Gemeinde einen unteren und einen oberen Teil gebe, die nicht viel verbinde. In den letzten Jahren sei in Mühleweg im oberen Teil viel gebaut worden. Man habe dabei bei den zuziehenden Familien mit der nahen Schule in Gassen geworben. Das Resultat: Der obere Teil habe nun mindestens gleich viele Kinder wie der untere Teil mit dem Dorf Walterswil und das benachbarte Oeschenbach zusammen.

Die Schule in Gassen zu schliessen, sei diesen Familien gegenüber nicht fair, hielt Daniel Aebersold fest. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten.

Im Bann von Corona

Ja, Corona hat dieses Geschäft geprägt. Das Virus drückte nicht nur dem Informationsanlass den Stempel auf. Er musste mit Schutzkonzept, zugewiesenen nummerierten Plätzen und Masken durchgeführt werden. Die Pandemie durchkreuzte von Anfang an die Pläne der beiden Gemeinderäte, wie die Walterswiler Gemeindepräsidentin Katharina Hasler festhielt: Ein Informationsanlass fiel dem Lockdown zum Opfer, Sitzungen waren in der entscheidenden Phase ebenfalls nicht möglich, die Gemeindeversammlungen mussten auf Dezember verschoben werden.

Die ausführliche schriftliche Botschaft sollte Ersatz sein – und war es offensichtlich doch nicht. Daniel Aebersold empfahl deshalb den Gemeinderäten, das Geschäft vorderhand auf Eis zu legen. Der Moderator hakte nach: Das Geschäft würde ebenfalls aufgeschoben, wenn beide Versammlungen im Dezember Nein sagten. Daniel Aebersold hielt jedoch explizit an seiner Forderung fest. Ein Abstimmungskampf werde einen Keil in eine Bevölkerung treiben, die als kleine Randregion zusammenstehen müsste. «Das Resultat wäre ein Scherbenhaufen.»

Aufs nahe Schulhaus angewiesen

Besonders um die Schule Gassen bangen Stefan und Heidi Grädel. Sie haben vor einigen Jahren das alte Schulhaus in Gassen gekauft und betreiben dort als langjährige Pflegeeltern eine Wohngemeinschaft für fünf Kinder und Jugendliche. Das neue Schulhaus liegt direkt neben dem alten, und diese Nachbarschaft ist für sie entscheidend. «Wenn wir die Kinder nach Dürrenroth schicken müssen, werden wir unsere Wohngemeinschaft nicht mehr betreiben können», hielt Stefan Grädel an der Versammlung fest.

Als externer Moderator führte Peter Lehmann aus Biel mit viel Fingerspitzengefühl durch die Versammlung. Zum Schluss befragte er die involvierten Gemeinderäte nach ihrem Befinden und Fazit. Sie hätten mit Emotionen gerechnet, sagten Katharina Hasler und Reto Rettenmund, Gemeinderat mit Ressort Bildung in Dürrenroth. Wie es nun weitergeht, liessen sie offen.