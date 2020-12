Glosse über SRF-Streich – Angst vor TeleZüri Das Schweizer Fernsehen hat den beliebten Regionalsender veräppelt. Seither hat unser Autor Panik. Meinung Andreas Tobler

«Ganz böse luege»: Spaziergänger Albion Ademi berichtet auf TeleZüri von der Begegnung mit einem Wolf. Foto: Screenshot

Wir leben in krisenhaften Zeiten. Und jetzt wurde auch noch TeleZüri vom Schweizer Fernsehen reingelegt. Genauer gesagt: vom Blödelformat «Zwei am Morge», das von SRF für die junge Zielgruppe produziert wird. Gegenüber TeleZüri konnten die Komiker erfolgreich behaupten, in der Nähe des Uetlibergs sei ein Wolf gesichtet worden.

Dafür liehen sich die Jungs von «Zwei am Morge» einen ausgestopften Wolf, bewegten ihn für ein paar Fotos am Waldrand ein wenig hin und her, schickten ein Mail mit drei Bildern an die TeleZüri-Redaktion – und engagierten einen Poetry-Slammer, der sich offenbar sehr glaubhaft als Augenzeuge Albion Ademi ausgab. Von Begegnungen mit dem Wolf auf dem Balkan sprach dieser Ademi, dass besagte Tiere «ganz böse luege». Und er erzählte, wie er sein «Foteli» aus der Tasche zog, also sein Handy, mit dem er das Grautier fotografierte.