Schule Iseltwald – Angst vor Attraktivitätsverlust Die künftige Integration der Dorfschule in die Schule Bönigen warf Fragen auf, die erst in der Detailplanung beantwortet werden können. Anne-Marie Günter

Mit zwei zusammenhängenden Schulzimmern, eines mehr fürs Spielen, eines mehr fürs traditionelle Lernen, ist das Schulhaus Iseltwald für eine Basisstufe bereit. Foto: Anne-Marie Günter

Der Böniger Gemeinderat Roland Oppliger wurde an der Orientierungsversammlung sehr deutlich: «Vom Schuljahr 2022/23 an gibt es in Iseltwald keine Schule mehr.» Mit einer Projektgruppe haben die Gemeinden Bönigen und Iseltwald allerdings eine Lösung erarbeitet, damit nicht einfach alle Kinder aus Iseltwald anderswo zur Schule gehen müssen.

Die Lösung ist die Integration der Schule Iseltwald in die Schule Bönigen, die dann an ihrem zweiten Standort im Schulhaus Iseltwald eine Basisstufe führt. Das heisst, die Kindergärteler sowie die Erst- und Zweitklässler werden gemeinsam unterrichtet. Damit könnten die jüngsten Schulkinder aus Iseltwald im Dorf bleiben. Alle Iseltwalder Kinder und ihre Eltern haben neu Zugang zu einem Mehrangebot wie der Schulsozialarbeit und einer grossen Bibliothek.