Leserreaktionen – «Angst ist ein schlechter Ratgeber» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum hitzigen Abstimmungskampf.

Plakat gegen die Pestizid - und Trinkwasserinitiative. Die Betroffenen haben Existenzängste, meint unser Leser und erklärt damit den hitzigen Abstimmungskampf. Foto: Keystone

Zu «Bei den Agrarinitiativen drehen gerade alle durch – schon wieder»

Wenn man versucht, die Agrarinitiativen ohne Emotionen zu beurteilen, stellt man fest, dass wegen der fehlenden eigenen Futterbasis viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht sind und aufgeben müssten. Tritt das tatsächlich ein, vermindert sich das Angebot an Fleisch und Eiern, während die Nachfrage tendenziell zunimmt. Um die vorhandene Nachfrage zu decken, würden die Detailhändler die fehlenden Produkte im Ausland einkaufen. Diese Produkte sind günstiger als die schweizerischen. Dies führt wiederum zu einem Preisdruck auf die inländischen, die letzten Endes nur noch dann produziert werden, wenn sie mit Steuergeldern verbilligt werden. Eine solche durchaus mögliche Entwicklung löst Existenzängste bei den Direktbetroffenen aus. Angst aber ist ein schlechter Ratgeber und kann zu unkontrollierten Aktionen führen. Dies in einem politischen Umfeld, das durch mehrere Gräben quer durch die Gesellschaft und dem Willen, Anderen seine Meinung aufzuzwingen, geprägt ist. Es ist deshalb nicht verwunderlich, brennen da und dort die Sicherungen durch. Ulrich Linsi, Schüpfen

Zu «Das CO₂-Gesetz könnte scheitern»

Ich verstehe es nicht. Für mehr Sicherheit sind wir bereit, alles zu tun. Das Antiterror- und das Covid-Gesetz suggerieren diese und wir sind bereit, dafür unsere Freiheit einzuschränken. Wer Freiheit einschränkt, um Sicherheit zu gewinnen, verliert eventuell beides. Auf der anderen Seite sind sehr reale und ganz konkrete Bedrohungen vorhanden, die unser Leben unmittelbar gefährden. Vor allem wird die Welt unserer Kinder und Grosskinder anders aussehen. Aber das CO2-Gesetz und die Agrarinitiativen werden mit allen Mitteln bekämpft. Überlegen wir uns also gut, was uns wichtig ist, wie die Welt unserer Kinder in Zukunft aussehen soll und was wir bereit sind, dafür zu bezahlen. Bald haben wir die Gelegenheit, uns darüber Gedanken zu machen und die richtigen Weichen zu stellen. Sepp Doppmann, Gstaad

Natürlich kann man der Meinung sein, dass eine Reduktion des CO2-Ausstosses nicht nötig ist. Dann wird man auch zum Schluss kommen, diese Vorlage sei abzulehnen. Man kann auch der Meinung sein, dass das Rauchen nur gesund sei. Das Gesetz jedoch abzulehnen, weil man der Meinung ist, es gehe zu wenig weit, ist eine Lebenslüge sondergleichen. Dieses Gesetz ist der momentan mögliche Kompromiss, das politisch Machbare. Wenn wir dieses am 13. Juni ablehnen, wird es Jahre dauern, bis ein neues Gesetz wieder erarbeitet ist, und dass es dann weitergehende Massnahmen oder Grenzwerte bringen wird, ist eher unwahrscheinlich. Wer weitergehende Massnahmen wünscht, muss dieses Gesetz annehmen und danach weiter kämpfen. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, machen wir diesen jetzt. Urs Braunschweiger, Herbligen

Zu den Leserbriefen von David Furer und Peter Ernst

Dass kritische Ansichten und unterschiedliche Bewertungen zu unserer direkten Demokratie gehören, ist wohl unbestritten. Aber die zu den erlassenen Corona-Verordnungen verwendeten Begriffe wie «Hinterhältigkeit», «Zwangssystem» oder «Zweiklassengesellschaft» erachte ich als zu übertrieben. Insbesondere deshalb, weil diese auf Intoleranz, Missgunst und Neid basieren. Toni Brunner, Münchringen

Zu «Darum ist er Staatsfeind Nummer 1»

Die Entwicklung in Weissrussland seit den gefälschten Wahlen im vergangenen Jahr mit der seither zunehmenden Gewalt gegen die Bevölkerung habe ich ständig verfolgt. Die nun kürzlich erfolgte Entführung eines Flugzeuges und Verhaftung des Regimekritikers Roman Protassewitsch ist sowas von niederträchtig und kann nicht mehr übertroffen werden. Dies macht mich wütend, aber zugleich auch hilf- und machtlos. Ich bin auch wütend, dass der Westen nicht entschieden härtere Massnahmen gegen diesen Diktator veranlasst. Vor allem ärgere ich mich aber, dass die Medien wohl die Vorkommnisse in Weissrussland und diesen Piratenakt verurteilen, aber die Schweizer Persönlichkeiten, die Lukaschenko hofieren, mit keinem Wort erwähnen. Hans Jörg Brönnimann, Unterseen-Interlaken

Zu «Die Frau hinter der Trinkwasserinitiative»

Der Titel sagt schon sehr viel aus. Franziska Herren lässt sich nicht vom Kurs abbringen. Leider liess sie sich auch vom Einwand von Bio Suisse betreffend Futtermittel nicht überzeugen, diesen verhängnisvollen Satz im Initiativtext zu ändern. So sind nun auch viele Bio- und Bergbauern nicht von der Trinkwasserinitiative zu überzeugen. Onlinekommentar von Elsa Schmid

