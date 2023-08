Angetroffen mit Christian Almer – Das Jubiläum gleich zweimal feiern Vor 99 Jahren führte sein Grossvater das Berghaus Waldspitz oberhalb von Grindelwald. Jetzt bereitet sich Christian Almer auf das Jubiläum vor. Bruno Petroni

Christian Almer, Pächter des Berghauses Waldspitz. Foto: Bruno Petroni

Wenns ums Feiern geht, macht ihm kaum einer was vor: Christian Almer, seit vier Jahren Pächter des Berggasthauses Waldspitz auf 1900 Metern über Meer mit Blick auf die Eigernordwand direkt vis-à-vis, freut sich jetzt schon auf das 100-Jahr-Jubiläum seines Betriebs. «Mein Grossvater Albert war es damals, der den Waldspitz während 34 Jahren geführt hatte. Mein Vater Fritz ist hier oben aufgewachsen – hat den Waldspitz jedoch nie als Pächter geführt. Und so darf ich in zweiter Generation jetzt das 100-Jährige feiern», zeigt sich Almer mit vor Stolz geschwellter Brust – und wie immer mit dem Markenzeichen, dem Zahnstocher, in der Mundecke.