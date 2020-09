Schulraum Aefligen – Angestrebt wird jetzt ein Zwischenbau Der Gemeinderat hat entschieden, mit welcher Variante er den Platzproblemen im Schulhaus beikommen möchte: Bei der heutigen Pausenhalle soll ein Zwischenbau entstehen. Susanne Graf

Die Pausenhalle beim Schulhaus Aefligen soll zu Schulraum werden. Foto: Thomas Peter

Die Gemeinde Aefligen kommt nicht umhin, neuen Schulraum zu schaffen. Darüber orientierte Gemeindepräsident Urs Frank bereits an der Gemeindeversammlung im letzten Dezember. Damals erwähnte er drei Varianten, die zur Diskussion stünden: Es könnte die heutige Pausenhalle in Schulraum umgebaut, das Lehrerhaus für Schulzwecke umgenutzt oder am bestehenden Gebäude ein Anbau realisiert werden. Weitere Möglichkeiten würden geprüft, sagte Frank damals.