Beliebtes Homeoffice – Angestellte arbeiten zu Hause – die Post streicht 800 Büroplätze Diese Entscheidung zeigt das Ausmass des Homeoffice-Booms: Die Post gibt den Sitz ihrer IT-Abteilung in Zollikofen gleich vollständig auf. Adrian Hopf-Sulc

In diesen Gebäuden arbeiten bisher die IT-Leute der Post – wenn sie denn überhaupt ins Büro kommen. Foto: Google Street View

Es ist keine Eins-a-Lage, das Gewerbegebiet am nordwestlichen Zipfel von Zollikofen. Vor zwanzig Jahren zog die Post hier einen Grossteil ihrer Informatik-Angestellten zusammen. In zwei Gebäuden stehen 800 Arbeitsplätze zur Verfügung. Doch gebraucht wurden diese in den letzten Jahren immer seltener.