Berner Giftmord – Angeklagter zu 14 Jahren Haft verurteilt Das Gericht in Bern bezeichnet die Vorgehensweise des Verurteilten als äusserst skrupellos. Dies rechtfertige die lange Haftstrafe.

Der Beschuldigte legte Tage vor der Gerichtsverhandlung ein schriftliches Teilgeständnis ab. Darin sprach er von einem «Unfall». Die Staatsanwaltschaft sprach von einer Schutzbehauptung. Das Gericht folgte der Anklage. Illustration: Karin Widmer

Ein Gericht in Bern hat am Donnerstag einen Mann wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Frau mit einer Überdosis eines Gichtmittels vergiftet hatte.

Der Angeklagte bestritt vor Gericht nicht mehr, seiner Frau im März 2021 das Gichtmittel in den Kaffee geschüttet zu haben. Sein Verteidiger betonte aber, der Angeklagte habe die Frau nicht umbringen wollen.

Die Gattin habe ihn genervt, weil sie immer wieder Besuche von oder bei Freunden absagte, wegen gesundheitlicher Zipperlein. Der Mann habe ihr einmal zeigen wollen, wie sich wirkliche Beschwerden anfühlten. Dieser Version schenkte das Gericht jedoch keinen Glauben.



Der angeklagte Mann ist aus Sicht des Gerichts äusserst skrupellos vorgegangen. Dies rechtfertige eine Verurteilung aufgrund des schwerstmöglichen Tatbestands.

Der Angeklagte habe sich weit im Voraus der Tat über die Wirkung von Giften informiert und zahlreiche, entsprechende Medikamente über ein ausländisches Handelsportal bestellt und an ein geheimes Postfach liefern lassen.

Er sei unsterblich in eine Bürokollegin verliebt gewesen und habe den Tod seiner Frau gewollt, sagte die Gerichtspräsidentin bei der Bekanntgabe des Urteils am Donnerstag.

Der Angeklagte habe seiner Frau eine Dosis eines Gichtmittels verabreicht, die schon in weniger hoher Konzentration tödlich gewesen wäre. Dies könne kein Unfall sein. Der studierte und als blitzgescheit charakterisierte Mann habe um die Wirkung wissen müssen.

Als seine Frau mit schweren Symptomen im Spital war, habe er die Ärzte nicht über die heimliche Verabreichung des Medikaments informiert, so dass diese noch hätten den Magen der Frau auspumpen und sie allenfalls retten können. Stattdessen habe er, während seine Frau im Sterben lag, mit seiner neuen Liebschaft «gechattet und geflirtet», sagte die Gerichtspräsidentin.

Dass der Angeklagte rund zwei Jahre behauptete, sich nicht an die Tat zu erinnern und erst kurz vor dem Prozess plötzlich von einem Unfall sprach, wertete das Gericht als Schutzbehauptung.

SDA/law

