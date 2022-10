Gerichtsverhandlung in Thun – Angeklagter tauchte nicht auf – Prozess abgebrochen Nach einer Stunde wurde am Regionalgericht Oberland ein Prozess abgebrochen, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Margrit Kunz

Der Angeklagte soll seine damalige Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen haben. Symbolfoto: Editpress

Niemand war wirklich erstaunt darüber, dass der Beschuldigte am Dienstag nicht vor dem Kollegialgericht erschien. Der heute 29-jährige Mann ist in sein asiatisches Heimatland gereist und hat seiner Anwältin mitgeteilt, dass er nicht beabsichtige, wegen des Prozesses zurück in die Schweiz zu kommen.