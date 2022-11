Menschenhandel-Prozess Moutier – Angeklagte Söhne streiten jegliche Gewalt ab Nach dem Familienvater erscheinen am Mittwoch, dem dritten Prozesstag, die Söhne vor dem Regionalgericht in Moutier. Sebastien Goetschmann (BT)

Der Menschenhandel-Prozess in Moutier geht weiter. Illustration: Karin Widmer

Der am Montag eröffnete Prozess wegen Menschenhandels und möglicher Zwangsheirat wird heute fortgesetzt. Nach dem aus dem Balkan stammenden Vater des Clans wurden nun seine Söhne befragt.

Der Erste, der seit 2014 bei der Invalidenversicherung ist, sprach zunächst über seine aktuelle Situation, da er sich in Scheidung befindet. «Ich habe nur zwei Stunden mit meinen Kindern, das ist wirklich nicht befriedigend», beschwerte er sich.

Gegenseitige Beleidigungen

Der Angeklagte weist die Gewaltvorwürfe zurück, gibt jedoch zu, dass er sich regelmässig mit seiner zukünftigen Ex-Frau wegen der Schritte zur Legalisierung der Papiere in der Schweiz geärgert hat. «Wir haben uns oft gestritten und uns gegenseitig beleidigt. Wenn man sich aufregt, sagt man unbewusst Dinge», rechtfertigt er sich. Was ist mit den Gürtelschlägen, die die Schwägerinnen mitbekommen haben sollen? «Seitdem die vier die Familie verlassen haben, haben sie beschlossen, die gleiche Sprache zu sprechen.»

Mithilfe von Videoaufnahmen wollte der 26-Jährige zeigen, dass sie es war, die vor allem gegenüber den Kindern aggressiv war. »Es kam auch vor, dass sie mich geschlagen hat«, fügte er hinzu.

Wirklich isoliert?

Ebenso weist er den Vorwurf kategorisch zurück, dass die Frauen sich in aufgezwungener Isolation befunden haben. «Für mich haben Männer und Frauen die gleichen Rechte», sagt er. «Konnte sie ausgehen, wie sie wollte?», fragt der Vorsitzende Richter Josselin Richard. «Ja. Ich habe sie gefragt, wohin sie geht, damit ich mir keine Sorgen machen muss, wo ich sie suchen soll», antwortet er. «Sie hätte arbeiten können, aber sie hatte keine Papiere. Ich habe die nötigen Schritte unternommen, um ihre Situation zu regeln», versichert er.

Als Inhaber eines F-Ausweises wäre es für ihn unmöglich gewesen, eine Familienzusammenführung zu erhalten. «Aber ich glaube nicht, dass sie arbeiten möchte», argumentiert er und beschreibt das Verhalten seiner Frau als das einer Prinzessin.

Letztendlich ist der Angeklagte der Ansicht, dass er Opfer einer gewissen Manipulation seitens seiner Ehefrau geworden ist. «Ich habe Beweise dafür, dass sie über soziale Netzwerke mit einem anderen Mann in Kontakt stand. Sie schrieb manchmal bis spät in die Nacht. Als sie ging, hatte sie ihre Aktion geplant. Ich habe sogar Nachrichten von ihrer Mutter, in denen sie mir garantierte, dass ich meine Kinder nie wieder sehen würde und dass sie alles tun würden, um mich in Haft zu bringen.»

