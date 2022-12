Kurz vor Weihnachten wurde auch bei Familie L. jeweils der Christbaumschmuck vom Estrich geholt und gesichtet. Nicht alles fand Gefallen vor den kritischen Augen der Familienangehörigen. «Aber di agfulete Chugele dörfe de am Boum nid fähle», insistierte der Grossvater mit einem Schmunzeln. Und er meinte damit einige ganz alte Stücke, die von weitem eine gewisse Ähnlichkeit mit angefaulten Äpfeln haben, weil sie nicht einfach kugelrund sind, sondern eher wie eingedrückte Früchte wirken. Was war denn dem Grossvater wohl daran so wichtig?