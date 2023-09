Anfrage für 295’000 Franken – Huttwil will keinen höheren Beitrag an Eisproduktion zahlen Der Gemeinderat von Huttwil weigert sich, die Beitrag an die Eishalle zu verdreifachen. Aktuell zahlt Huttwil 96’000 Franken jährlich.

Die Eisproduktion sei defizitär, schrieb die Betreiberin der Eishalle in ihrer Anfrage. Foto: Raphael Moser

Der Gemeinderat von Huttwil lehnt es ab, den Beitrag an die Eisproduktion in der örtlichen Eishalle zu verdreifachen. Er hat eine entsprechende Anfrage der Campus Perspektiven AG negativ beantwortet, wie er am Montag mitteilte.

Seit 2016 zahlt die Gemeinde Huttwil jährlich 96'000 Franken an die Eisproduktion. Mit dem Beitrag ist auch die Eismiete der Schulen abgegolten. Die Campus Perspektiven AG beantragte eine Erhöhung auf 295'000 Franken, weil die Eisproduktion defizitär und die Zukunft des Eisbetriebs deshalb gefährdet sei.

Doch für den Gemeinderat kommt ein höherer Beitrag nicht in Frage. Die finanzielle Lage der Gemeinde lasse dies nicht zu. Eine Steuererhöhung um einen halben Steuerzehntel wäre nötig, und ein solcher Schritt hätte politisch einen schweren Stand. Schliesslich handle es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Zudem wolle man nicht, dass der Eissport im Vergleich zu den übrigen Sport- und Kulturangeboten stark bevorzugt würde. Der Gemeinderat könne sich höchstens eine Beteiligung im bisherigen Rahmen vorstellen. Wie es weitergehe, müsse die Campus Perspektiven AG entscheiden.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.