Mädchenklassen an Kantonsschulen – «Anfangs dachte ich: Willkommen im Zickenkrieg» Der Anteil Buben sinkt in Gymnasien seit Jahren. Viele Schulen führen deshalb Klassen nur mit Mädchen. Die Schülerinnen stört das nicht – meistens. Rico Bandle

«Ich glaube schon, dass man anders mit uns umgeht»: Mädchenklasse an der Kantonsschule Wiedikon. Foto: Andrea Zahler

«Wir können offener reden, ohne Angst zu haben, ausgelacht zu werden.» – «Ich bin sehr emotional, beginne manchmal einfach zu weinen, das ist hier kein Problem.» – «Wenn man schlecht drauf ist, fallen keine blöden Sprüche wie: ‹Hast du deine Tage?›»

In der Klasse 5e der Kantonsschule Wiedikon hat es nur Mädchen. Nicht etwa, weil das pädagogisch so gewollt wäre, sondern weil es schlicht zu wenig Buben hat. An diesem Gymnasium werden musische und sprachliche Profile angeboten, der Anteil männlicher Schüler beträgt nur etwa 25 Prozent. Doch auch insgesamt nimmt der Anteil Buben an Schweizer Gymnasien stetig ab: Mittlerweile liegt er noch bei rund 42 Prozent.