Tötungsdelikt Des Alpes – Anfang Dezember kommt es zum Prozess Die Frau, die ihren Ehemann, den ehemaligen Pächter des Restaurants Des Alpes erschlagen haben soll, muss sich ab dem 5. Dezember vor Gericht verantworten. Samuel Günter

Noch Wochen nach dem Tötungsdelikt befanden sich vor dem Eingang zum Restaurant Des Alpes zahlreiche Trauerobjekte. Foto: Bruno Petroni

Am Dienstag ist es zwei Jahre her, seit der damalige Pächter des Restaurants Des Alpes Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Die mutmassliche Täterin wurde am 9. November angehalten und befindet sich seither in Haft. Nun steht der Termin für die Gerichtsverhandlung fest. Der Prozess soll am 5. Dezember beginnen und am 9. Dezember will das Regionalgericht Berner Oberland ein Urteil fällen, wie die leitende Gerichtsschreiberin Evelyne Halder gegenüber dieser Zeitung bestätigte.