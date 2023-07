Dorfvereine Mürren – Anfang August gibts das 60. Dorffest Corona-bedingt gabs 2020 kein Dorffest in Mürren. Deshalb steigt am 5. und 6. August nun das 60. Fest.

Szene des Dorffests Mürren, das von den Ortsvereinen organisiert wird. Foto: PD

Von Samstag, 5., bis Sonntag, 6. August, organisieren die Dorfvereine in der Curlinghalle des Alpinen Sportzentrums Mürren wiederum ein Dorffest. Es ist das 60., nachdem dasjenige im Jahr 2020 wegen Corona hat abgesagt werden müssen. Zudem findet vom Freitag, 4., bis zum Sonntag, 6. August, der Flohmarkt des Skiclubs in der Curlinghalle ASZ statt.

Das erste Dorffest ging 1962 über die Bühne: Der Ski-Club Mürren hatte die Schilthornhütte umgebaut und wollte für die Schuldentilgung einen Anlass organisieren. So fand an einem Sommersonntag das erste Dorffest auf der Palace-Wiese und in der sogenannten Wandelhalle des Palace statt. Die Initianten Ruedi Meyer, Alfred Stäger und Fritz von Allmen setzten viele Ideen um. Das ganze Dorf war dabei, und es wurde ein grosser Erfolg. Ab etwa 1968 wurde ein Festzelt gemietet und auf dem Postplatz aufgestellt. Ab 1970 wurden bereits zwei Zelte benötigt.

In der Hochblüte des Dorffestes gab es Umzüge mit insgesamt 52 Sujets. Der Ski-Club war viele Jahre Organisator des Dorffestes. Später wurden die Organisation und die Beteiligung auf die Dorfvereine verteilt. So übernimmt jedes Jahr ein anderer Verein die Hauptverantwortung. Einen speziellen Status hat der Flohmarkt des Ski-Clubs, der 1971 zugunsten der JO gestartet wurde.

PD/don

