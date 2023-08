Anfänge des Alpinismus – Die allererste «SAC»-Hütte Ein Grindelwaldner reichte 1823 ein Gesuch zum Bau einer Berghütte ein. Seine Idee war der Anfang der heutigen Unterkünfte des Schweizer Alpen-Clubs. Hans Heimann

Die vor 200 Jahren erbaute Stieregghütte gilt als die erste alpine Unterkunft und als Vorläuferin der in der Folge im Hochgebirge erstellten SAC-Hütten. Foto: PD/Museum Grindelwald

Als Schutz bei schlechtem Wetter nutzten die Jäger und Hirten sowie die ersten Berggänger in der Umgebung von Grindelwald einst natürliche Unterstände. Schon früh bekannt war die in Richtung Challi hinter dem Eiger erreichbare Eigerhöhle. Eine wichtige Rolle in den Wetterhornbesteigungen spielte das Glecksteinbiwak am Oberen Gletscher.