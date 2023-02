Snowboard: Schweizer Doppelsieg an der WM

WM-Doppelsieg für die Schweizer Snowboarderinnen: Am Dienstag fanden im georgischen Bakuriani nach mehreren Verschiebungen doch noch die Entscheidungen im Parallel-Slalom der Snowboarderinnen und Snowboarder statt – mit einem tollen Erfolg für die Schweizer Delegation. So sicherte sich Qualifikationssiegerin Julie Zogg im Schweizer Final-Duell mit 26 Hundertstel Vorsprung Gold vor Teamkollegin Ladina Jenny. Für die 30-Jährige vom SC Flumserberg ist es der zweite WM-Titel im Slalom nach jenem von 2019. Bronze gewann Sabine Schöffmann aus Österreich. Jessica Keiser, gegen die spätere Weltmeisterin Zogg, und Patrizia Kummer schieden in den Achtelfinals aus.

Noch am Sonntag musste Zogg nach einem Sturz in der Riesenslalom-Entscheidung im Rettungsschlitten abtransportiert werden – und hatte daher um einen Start am Dienstag gebangt. Umso grösser war ihre Freude im Siegerinterview: «Ich dachte am Sonntag, es ist unmöglich heute zu starten. Doch das ganze Team hat so gehofft und geholfen. Ohne all die und meine Familie wäre das heute nicht möglich gewesen. Es ist einfach so schön.» Noch grösser mach die Freude, dass sie mit ihrer «Freundin» Ladina Jenny auf dem Podest stehen dürfe.

Bei den Männern schied Dario Caviezel, der Riesenslalom-Silbergewinner vom Sonntag, im Viertelfinal aus. Für Gian Casanova war im Achtelfinal bereits Endstation. Gold gewann der Österreicher Andreas Prommegger vor Landsmann Arvid Auner und Arnaud Gaudet aus Kanada. (tzi)