Schellings Nachfolger bekannt – Andrew Ebbett wird SCB-Sportchef Der 38 Jahre alte Kanadier hat mit dem SCB als Spieler drei Meistertitel geholt. Nun steigt er ab 1. Juni in anderer Rolle in die Verantwortung. Reto Kirchhofer

Andrew Ebbett vor der SCB-Garderobe. Der Kanadier kehrt als Sportchef nach Bern zurück. Foto: Raphael Moser

Nicht der frühere Kloten-Sportchef Pascal Müller, nicht SCB-Spieler Thomas Rüfenacht, sondern Andrew Ebbett kriegt den Job als Sportchef beim SC Bern. Dieser Schritt bedeutet für den 38 Jahre alten Kanadier gleichzeitig das Karriereende als Profi. Die letzte Station des langjährigen NHL-Akteurs war München. Zuvor hatte er fünf Saisons lang in Bern gespielt und mit dem Team drei Meisterschaften gewonnen.

Nach der Trennung von Florence Schelling hatten die Entscheidungsträger des SC Bern mit ihrer Kommunikation die Latte in Bezug auf die Nachfolge gleich selbst hoch gelegt. Geschäftsführer Marc Lüthi liess sich zitieren, Schelling bringe «für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation des SCB nicht die genügend grosse Erfahrung mit». Raeto Raffainer, Leiter Sport, sprach davon, dass der Club eine Person «mit sehr, sehr hohem sportlichem Fachwissen» benötige.

Was für Ebbett gesprochen hat

Viele folgerten aus diesen Worten, dass für den Job nur eine Person vom Format eines Sven Leuenberger, Martin Steinegger oder Paolo Duca infrage komme. Doch mit Raeto Raffainer leitet eine Person mit Erfahrung als General Manager den Sportbereich. Er tut dies ab sofort nach offizieller Lesart nicht mehr als «Chief Sport Officer», sondern als Sportdirektor. Er wird sich den diversen Neuausrichtungs-Projekten (Aufbau eines Leistungszentrums, Nachwuchs) annehmen und Ebbett führen. Der Kanadier tritt die Stelle am 1. Juni an.

Raffainer war in den letzten Wochen bemüht, die im Zusammenhang mit der Schelling-Entlassung geäusserten Worte zu relativieren. Er sagte: «Wir suchen jemanden, der den Schweizer Markt bestens kennt. Der bereit ist, für diesen Job ‹all in› zu gehen, auch zeitlich. Und vor allem: Der das Potenzial von Spielern evaluieren und einschätzen kann.»

Früh standen Rüfenacht und Ebbett in der Pole-Position. Für Ebbett sprach womöglich, dass er den Club vor einem Jahr verlassen, an Distanz gewonnen und sich aus dem Teamgeflecht gelöst hat. Schliesslich gilt es in Bälde mit 13 Spielern zu verhandeln, so viele Verträge laufen aus. Raffainer lässt sich in der Medienmitteilung zitieren: «Wir haben mit mehreren Kandidaten ausführliche Bewerbungsgespräche geführt. Ebbett hat sich dabei als bester unter sehr guten Anwärtern herausgestellt. Sein Fachwissen und seine Persönlichkeit werden die Sportabteilung bereichern.»

Welche Eigenschaften Ebbett helfen werden

Ebbett kennt die Organisation, den Schweizer Markt, hat gute Verbindungen nach Übersee. Er hat in seiner Karriere allerhand Charaktere und Typen erlebt, war bei Anaheim Center neben Starstürmer Teemu Selänne, spielte mit Sidney Crosby (Pittsburgh), Mikko Koivu (Minnesota) und den Sedin-Zwillingen (Vancouver). Beim SCB war er Assistenzcaptain, Leader, verbindendes Element zwischen den Ausländern und den Schweizern im Team. Er hatte als Spieler ein feines Gespür für Strömungen in einem Team. Diese Eigenschaften werden ihm in seiner neuen Rolle zupass kommen.

In einem Interview mit dieser Zeitung sagte Ebbett Ende Januar: «Hätte man mir die Position als Sportchef angeboten, ich hätte wahrscheinlich gesagt: ‹Zu wenig Erfahrung, sorry.›» Mittlerweile ist Raffainer an Bord. Und mit dem Support des Sportdirektors und der Sportkommission fühlt sich der Kanadier offenbar nun doch bereit für diesen Schritt.

Ebbett lebt mit seiner Freundin in Bern. Er hat ein Literatur- und Kunststudium abgeschlossen. Die Eltern drängten auf dieses zusätzliche Standbein. Nun ist klar: Die Zukunft des Kanadiers liegt auch nach der Profikarriere im Eishockey – in Bern.

