EHC Adelboden – Andreas Wagner folgt auf Mario Zimmermann Der Verein schloss ein sportlich wie finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr ab und erhielt einen neuen Präsidenten: Andreas Wagner löst Mario Zimmermann als EHCA-Präsident ab.

Andreas Wagner ist neuer Präsident des EHC Adelboden. Foto: PD

Noch einmal gratulierte Präsident Mario Zimmermann im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Freizeit- und Sportarena der Erstligamannschaft des EHC Adelboden zu ihrer erfolgreichen Saison und zum zweiten Platz in der Gruppe West. Einen Gewinn gab es auch bei den Finanzen zu vermelden: Die Jahresrechnung konnte mit einem Plus von 6818 Franken abgeschlossen werden. Finanziell stehe der Verein weiterhin auf gesunden Beinen, heisst es in einer Vereinsmitteilung.

Drei Abgänge, noch keine Neuzugänge

Gleich drei Abgänge verzeichnet die erste Mannschaft nach der Saison: Sandro Inniger (Wechsel in die My Hockey League zum EHC Thun), Marco Grossenbacher (Wechsel in die 2. Liga zum EHC Brandis), Yorick Wandfluh (Rücktritt) und Adrian Künzi (Rücktritt). Neuzugänge zeichnen sich laut Mitteilung zum aktuellen Zeitpunkt noch keine ab. «Das aber ohnehin schmale Erstliga-Kader wird aber durch Elitespieler des SC Langenthals mit einer B-Lizenz zeitweise aufgestockt.»

Einen Wechsel gab es auch an der Spitze des Clubs: Nach drei Jahren tritt Mario Zimmermann als Vereinspräsident zurück und gibt das Steuer an Andreas Wagner weiter. Wagner, dessen Sohn selbst in den Nachwuchsreihen des EHC spielt, schaut positiv in die Zukunft. Er sei motiviert, für und mit dem EHC Adelboden Lösungen für die bevorstehenden Herausforderungen auf und neben dem Eis zu finden.

Wagner spricht damit an, was auch an der Generalversammlung Thema war: das Arena-Restaurant.

Mit dessen Schliessung und der Umwandlung in ein Eventlokal wird sich der Verein bei der Verpflegung seiner Sportler und Fans neu organisieren müssen.

Weitere Neubesetzungen im Vorstand

Ebenfalls neu zum Vorstand stösst Loredana Rullo. Sie betreut ab 2022 das Sekretariat des Clubs und übernimmt damit das Amt von Vorgängerin Anke Reindl, welche auch zurücktrat. Alle anderen Ressortverantwortlichen wurden einstimmig von der Versammlung für ein weiteres Jahr bestätigt: Pascal Willen (Vizepräsident), Adrian Haueter (Finanzen), Mario Brügger (Sport), Tomy Koller (Events), Lukas Baumann (Sponsoring), Stefanie Inniger (Kommunikation), Adrian Marcon (Beisitzer), Miriam Koller (Beisitzerin).

Ebenso beschloss die Versammlung die Senkung der Mitgliederbeiträge der Stufen U-20, U-11, U-9 sowie jene der Hockeyschule. Der Vorstand bezweckt damit geringere finanzielle Hürden, den Hockeysport auszuüben.

PD

