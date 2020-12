Gemeindeversammlung Schattenhalb – Andreas Michel bleibt für Kontinuität Eigentlich hatte Andreas Michel als Gemeindepräsident zurücktreten wollen. Er bleibt jetzt aber, um Kontinuität zu gewährleisten. Anne-Marie Günter

Der Gemeinderat von Schattenhalb für 2021 (v.l.): Christine Kehrli, Vizepräsident Hannes Kohler, Menk Meyer, Andreas Anderegg, der neu gewählte Ulrich Kohler, Heidi Glatthard und Gemeindepräsident Dres Michel. Foto: Anne-Marie Günter

Im Vorwort des Gemeindeinformationsblatts «Der Schattenhälbler» hat sich Andreas Michel im November als Gemeindepräsident verabschiedet. Unter dem Traktandum Wahlen stand die Neuwahl eines Gemeindepräsidenten an. Vor vier Jahren hatte Michel sich zur Wahl gestellt mit dem Ziel, nach einer Überbrückungslegislatur jüngeren Kräften Platz zu machen. Mit einem Flugblatt hat die Gemeinde letzte Woche angekündigt, dass er sich entschieden hat, zu bleiben.

Das scheinen die Schattenhälberinnen und Schattenhälber still gutgeheissen zu haben: Jedenfalls besuchten nur gerade 25 von 395 Stimmberechtigten die Gemeindeversammlung, die im Restaurant der Aareschlucht stattfand. «Weil mit dem Wechsel der Gemeindeschreiberin Monika Kübli nach Grindelwald und der Pensionierung des langjährigen Finanzverwalters Kurt Zumbrunn grosses Wissen und Erfahrung wegfallen, hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen, dass im Gemeinderat in einer doch eher schwierigen Zeit möglichst wenig Veränderungen erfolgen sollen», begründete Michel die kurzfristige Traktandenänderung zur Gemeindepräsidentenwahl.