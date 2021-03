Hoher Lohn für Ex-SBB-Chef – Andreas Meyer erhält über 700’000 Franken zum Abschied Der langjährige SBB-Chef verdiente 2020 deutlich mehr als sein Nachfolger. Und dies, obwohl Letzterer 9 Monate die operative Führung innehatte. Philipp Felber-Eisele

Andreas Meyer erhielt als abtretender CEO rund 715’000 Franken für 9 Monate, davon war er 3 Monate selber noch operativ tätig. Bild: Keystone

Andreas Meyers Lohn war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema. Auch als Ausgangspunkt für politische Diskussionen über die Höhe der Löhne von Chefs in bundesnahen Betrieben. Mit dem Ende der Ära Meyer werden dieser Diskussion nun auch etwas die Zähne gezogen. Nicht aber mit Meyers letztem Lohn: Für 2020 bezog er noch eine Gesamtvergütung von fast 715’000 Franken, wie dem Geschäftsbericht der SBB zu entnehmen ist.

Und das, obwohl Meyer ab April nicht mehr SBB-Chef war. Noch bis Ende September stand er jedoch auf der Lohnliste. Meyer hatte eine Kündigungsfrist von einem Jahr, im September 2019 hatte er angekündigt, dass er gehen werde. Deswegen stand er noch bis Ende September 2020 im Sold der SBB und habe «jederzeit zur Verfügung» stehen müssen.

In der Gesamtvergütung drin sind auch variable Lohnbestandteile. Diese sind an gewisse Ziele gebunden. Zusammen erhielten Meyer und sein Nachfolger Vincent Ducrot fast 270’000 Franken. Einzelne Zahlen sind nicht ausgewiesen. Schaut man sich aber Meyers Gesamtvergütung an und vergleicht sie mit dem Vorjahr, ist Meyers Lohn mit demjenigen von letztem Jahr vergleichbar. 2019 verdiente Meyer 931’799 Franken, runtergerechnet auf 9 Monate wären dies rund 700’000 Franken. Heisst: Die Boni für Meyer blieben bestehen.

Ducrot verdient weniger

Ducrot selbst erhielt laut dem Geschäftsbericht rund 500’000 Franken als Vergütung für seine 9 Monate an der Spitze der SBB. Der Lohn des neuen CEO soll künftig auf Jahressicht gerechnet 800’000 Franken nicht übersteigen, wie SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar angekündigt hatte.

Ducrot und andere Kader wollen auf einen Teil der variablen Lohnanteile verzichten, wie die «NZZ am Sonntag» vermeldete. Die Konzernleitungsmitglieder würden demnach rund 10 Prozent dieser Lohnbestandteile abschreiben.

Das ist vor allem auch ein Zeichen an die Mitarbeitenden der SBB. Und diese werten den Wechsel von Meyer zu Ducrot offensichtlich als gutes Zeichen. So stieg in einer Mitarbeitendenbefragung das Vertrauen in die Konzernleitung schlagartig um 11 Punkte.