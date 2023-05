Verbreitung von Kontaktdaten – Andreas Glarner betreibt «Doxing» – was hinter dem Phänomen steckt Eine Schulsozialarbeiterin erhielt Drohungen, nachdem der SVP-Politiker ihre Telefonnummer im Netz verbreitet hatte. Wie häufig kommt das vor – und ist das legal? Nina Fargahi

SVP-Nationalrat Andreas Glarner wehrt sich gegen den Gender-Tag an der Schule in Stäfa. Foto: Keystone

«Wer greift durch und entlässt die Schulleitung?», twitterte SVP-Politiker Andreas Glarner am 9. Mai. An den Tweet angehängt war eine Einladung für einen «Gender-Tag» an der Sekundarschule von Stäfa ZH, auf der auch die Telefonnummer einer Schulsozialarbeiterin ersichtlich war. Die Frau hatte den Anlass mitorganisiert. Der Tag findet seit 2011 in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendsozialarbeit statt und behandelt Themen wie Geschlechterrollen, Sexualität und Beziehungen.