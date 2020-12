Gemeindeversammlung in Lyssach – Andreas Eggimann bleibt Gemeinderatspräsident Der SVP-Politiker hatte freie Bahn und wurde am Mittwochabend in seinem Amt für vier weitere Jahre bestätigt.

Andreas Eggimann (SVP) bleibt auch für die Amtsperiode 2021-2024 Gemeinderatspräsident von Lyssach. Foto: PD

Noch Ende Oktober und nach den Gemeinderatswahlen war unklar, ob Andreas Eggimann (SVP) das Amt des Präsidenten strittig gemacht wird. SP-Parteivorsitzender Adrian Lehmann liess eine Kandidatur von Schulleiter Thomas Bürki, der bei den Wahlen mit 322 Stimmen das beste Ergebnis aller Kandidatinnen und Kandidaten erreicht hatte, noch offen.

Nun herrscht aber Klarheit. Bürki verzichtete auf eine Kandidatur für das Präsidium, und so hatte Eggimann an der Gemeindeversammlung von Lyssach freie Bahn: Am Mittwochabend wurde der Bürgerliche ohne Wahlverhandlung in seinem Amt für vier weitere Jahre bestätigt.