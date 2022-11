Trucker & Country Interlaken – Andrea Berg tritt auf Der Vorverkauf für das Trucker-&-Country-Festival läuft. Die Veranstalter melden, dass neben den Countrymusikern Jessica Lynn und Doug Adkins auch Schlagerstar Andrea Berg auftreten wird.

Schlagersängerin Andrea Berg tritt an der Schlager-Night des Trucker-&-Country-Festivals Interlaken auf. Foto: Getty Images

Das Trucker-&-Country-Festival Interlaken sei «nicht mehr ‹nur› etwas für traditionelle Cowboys und American Fans», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Das habe man in den vergangenen Jahren bewiesen. Ein so vielseitiges Publikum bringt unterschiedliche Interessen mit sich, und die Veranstalter setzen alles daran, «ihrer grossen und treuen Fangemeinde ein abwechslungsreiches Programm zu bieten».

So wird an der Schlager-Night am Freitag, 23. Juni, im Festzelt Andrea Berg auftreten. Mit der einheimischen Coverband Bermudas als Supporting Act. «Wir möchten den Besuchern das gesamte Festivalpaket anbieten, deshalb findet das Konzert von Andrea Berg neu am Freitag anlässlich des Trucker-&-Country-Festivals statt», wird Alexandra Krebs von der Jungfrau World Events GmbH zitiert.

Jessica Lynn und Doug Adkins

Für die American Country-Night am Samstag, 24. Juni, sind zwei Acts bestätigt. Das Nachwuchstalent Jessica Lynn sei «besonders im Genre des Modern Country als waschechte Grösse bekannt». In den vergangenen Jahren tourte sie als Vorband internationaler Grössen durch Amerika und teilte dabei die Bühne mit Superstars wie Brad Paisley, Keith Urban oder ZZ Top.

Doug Adkins am Trucker-&-Country-Festival in Interlaken am 25. Juni 2022. Er wird auch 2023 wieder auftreten. Foto: Daniel Bürgin

Als zweiter Act garantiere Doug Adkins beste Unterhaltung. Der Singer-Songwriter hat über 250 Songs geschrieben und veröffentlichte 2021 sein 11. Studioalbum. «Mit dem Hit ‹Whiskey Salesman› hielt sich Doug Adkins vier Wochen in Folge auf Platz 1 in den britischen und europäischen Country-Charts.»

