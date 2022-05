Konzert auf dem Flugplatz – Andrea Berg singt auch 2022 nicht in Interlaken Der Konzertabend mit der deutschen Schlagersängerin – ursprünglich geplant für 2021 – wird erneut verschoben und soll nun 2023 stattfinden. Christoph Buchs

Der Auftritt von Schlagersängerin Andrea Berg in Interlaken wird auf Juni 2023 verschoben. Foto: Getty Images

Fans von Andrea Berg müssen sich ein weiteres Mal gedulden, bis die erfolgreiche deutsche Schlagersängerin in Interlaken auftritt. Erst im Juni 2023 wird es so weit sein. Ursprünglich hätte der Anlass im Juni 2021 stattfinden sollen; am Donnerstag vor dem Trucker- und Country-Festival, auf der gleichen Zeltbühne, auf der auch die internationalen Countrystars aufgetreten wären.