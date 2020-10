News zum Festivalsommer 2021 – Andrea Berg kommt nach Interlaken Einen Tag vor dem Trucker- und Country-Festival tritt Schlagerstar Andrea Berg im Juni 2021 im grossen Festzelt auf.

Andrea Berg wird im Juni 2021 auf dem Flugplatz in Interlaken auftreten. Foto: PD

Gerade werden aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung wieder diverse Anlässe abgesagt. Nun gibt es für einmal frohe Kunde für Musikfans: Läuft alles nach Plan, wird die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg am 17. Juni 2021 auf dem Flugplatz in Interlaken auftreten. Dieses Konzertereignis kündigt die Jungfrau World Events GmbH als Veranstalterin an. «Mit diesem grossen Auftakt soll auch der Festivalsommer 2021 wieder eingeläutet werden, nachdem der vergangene Sommer doch viel zu ruhig für alle Festivalgänger und Musikliebhaber war», heisst es in der Mitteilung weiter.

Für das Konzert von Andrea Berg kann die Infrastruktur des Trucker- und Country-Festivals genutzt werden. Dieses folgt gleich anschliessend vom 18. bis 20. Juni. Über 5000 Leute werden im grossen Festzelt Platz finden. Es gibt verschiedene Ticketkategorien; der Vorverkauf läuft ab sofort. Die Veranstalter versprechen nebst den Songs des aktuellen Berg-Albums «Mosaik» die «Superhits ihrer beispiellosen Karriere». «2021 lassen wir es gemeinsam wieder krachen!», wird Andrea Berg in der Medienmitteilung zitiert.

pd/mik