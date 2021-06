Ex-Bundesliga-Coach – André Breitenreiter soll Trainer des FC Zürich werden Die Nachfolge von Massimo Rizzo beim FC Zürich ist geklärt. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten übernimmt der Deutsche André Breitenreiter den Job.

André Breitenreiter wird offenbar bald den FC Zürich coachen. Foto: Swen Pförtner (Keystone/DPA)

Der FCZ soll einen Nachfolger für den entlassenen Massimo Rizzo gefunden haben. Wie deutsche Medien übereinstimmend schreiben, soll der Deutsche André Breitenreiter bei den Zürchern Chefcoach werden. Gemäss diesen Informationen wird der 47-Jährige einen Zweijahresvertrag erhalten, diesen am Mittwoch unterschreiben und am 1. Juli offiziell seinen Dienst beim FCZ antreten.

Der frühere Profi André Breitenreiter (u.a. Hannover, HSV, Wolfsburg) wurde 2013 Trainer beim Zweitligisten SC Paderborn, stieg mit dem Club auf schnellstem Weg auf und führte mit seiner Mannschaft nach der vierten Runde der Saison 2014/15 gar die Tabelle der 1. Bundesliga an. Breitenreiter sagte damals: «Wir machen nichts anderes als die anderen. Wir haben einfach Spieler, die gut zuhören und an das glauben, was wir ihnen sagen.»

Der Höhenflug war trotzdem nur von kurzer Dauer. Das Abenteuer in der Bundesliga endete mit dem Abstieg. Breitenreiter verabschiedete sich aus Paderborn und wechselte mit einem Zweijahresvertrag zu Schalke. Dort wurde er allerdings trotz Rang 5 nach der ersten Spielzeit entlassen –am Telefon.

Zuletzt bei Hannover unter Vertrag

Breitenreiter pausierte danach fast ein Jahr, um sich weiterzubilden. Er war bei Manchester City oder in Brighton. Er war in Spanien, um den Clasico zu sehen. Ende Dezember 2016 sagte er gegenüber der «Neuen Presse»: «In Kroatien habe ich mir angeschaut, wie kleinere Vereine hohe Transfererlöse erzielen. Dinamo Zagreb hat im Sommer mehrere Spieler für zweistellige Millionenbeträge abgegeben. Demnächst habe ich vor, beim FC Sevilla und Atletico Madrid reinzuschauen sowie die Trainingsmethoden anderer Sportarten in den USA zu beobachten.»

Im Frühling 2017 war der Deutsche bereit, um wieder als Trainer einzusteigen. Er unterschrieb beim Zweitligisten Hannover und schaffte erneut auf Anhieb den Sprung in die 1. Bundesliga. Nach dem Klassenerhalt in der Saison 2017/18 wurde Breitenreiter im Januar 2019 entlassen. Sein Team stand auf einem Abstiegsplatz.

Seither war Breitenreiter ohne Job. Jetzt wird er Chef beim FC Zürich. Der Club will am Mittwochnachmittag, um 16.30 Uhr, informieren, offiziell ist bislang noch nichts.

lai/ukä

